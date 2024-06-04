Репкина Вера Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти24.08.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Репкин Захар Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Чекенева (Репкина) Аграфена Захарова
Отец ребёнка: Репкин Захар Егоров
Рождение ребёнка
22.03.1807
Дочь: Салтанова (Репкина) Дарья Захарова
Отец ребёнка: Репкин Захар Егоров
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Репкин Яков Захаров
Отец ребёнка: Репкин Захар Егоров
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Гусева (Репкина) Федора Захарова
Отец ребёнка: Репкин Захар Егоров
Рождение ребёнка
05.07.1811
Сын: Репкин Иван Захаров
Отец ребёнка: Репкин Захар Егоров
Смерть
24.08.1852
Причина смерти: от старости