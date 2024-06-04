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Репкина Вера Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

24.08.1852

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репкин Захар Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Чекенева (Репкина) Аграфена Захарова

Отец ребёнка: Репкин Захар Егоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1807

Дочь: Салтанова (Репкина) Дарья Захарова

Отец ребёнка: Репкин Захар Егоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Репкин Яков Захаров

Отец ребёнка: Репкин Захар Егоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Гусева (Репкина) Федора Захарова

Отец ребёнка: Репкин Захар Егоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1811

Сын: Репкин Иван Захаров

Отец ребёнка: Репкин Захар Егоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.08.1852
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

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