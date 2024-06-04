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Репкина (Носова) Марья Максимова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Носов Максим Федоров

Мать: Носова (Тупикова) Марья Ефимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.02.1828

Муж: Репкин Иван Захаров

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Репкин Василий Иванов

Отец ребёнка: Репкин Иван Захаров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Репкин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Репкин Иван Захаров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Репкин Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Репкин Иван Захаров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.04.1835

Муж: Барышников Осип (Мл) Осипов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Барышников Наум Осипов

Отец ребёнка: Барышников Осип (Мл) Осипов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Барышникова) Акулина Осипова

Отец ребёнка: Барышников Осип (Мл) Осипов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Дырдасова (Барышникова) Марья Осипова

Отец ребёнка: Барышников Осип (Мл) Осипов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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