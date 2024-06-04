Репкина (Носова) Марья Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.02.1828
Муж: Репкин Иван Захаров
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Репкин Иван Захаров
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Репкин Иван Захаров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Репкин Кирилл Иванов
Отец ребёнка: Репкин Иван Захаров
Бракосочетание
26.04.1835
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Барышников Осип (Мл) Осипов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Барышникова) Акулина Осипова
Отец ребёнка: Барышников Осип (Мл) Осипов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Дырдасова (Барышникова) Марья Осипова
Отец ребёнка: Барышников Осип (Мл) Осипов
Смерть
После 1850