Вшивцев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1896 ст.
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Крещение
06.10.1896 ст.
Бракосочетание
26.10.1914 ст.
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева (Потапова) Евфросинья Фёдорова
Рождение ребёнка
11.05.1917 ст.
Дочь: (Вшивцева) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Вшивцева (Потапова) Евфросинья Фёдорова
Смерть
Неизвестно