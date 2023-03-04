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Вшивцев Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1896 ст.

Отец: Вшивцев Александр Максимович

Мать: Вшивцева (Прозорова) Татьяна Андреева

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Крещение
06.10.1896 ст.
Бракосочетание
26.10.1914 ст.

Жена: Вшивцева (Потапова) Евфросинья Фёдорова

Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.

Сын: Вшивцев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Вшивцева (Потапова) Евфросинья Фёдорова

Рождение ребёнка
11.05.1917 ст.

Дочь: (Вшивцева) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Вшивцева (Потапова) Евфросинья Фёдорова

Смерть
Неизвестно

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