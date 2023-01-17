Вшивцева (Прозорова) Татьяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Прозорова) Татьяна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

01.10.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Прозоров Андрей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1894 ст.

Муж: Вшивцев Александр Максимович

Рождение ребёнка
01.11.1895 ст.

Дочь: Вшивцева Стефанида Александровна

Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович

Рождение ребёнка
04.10.1896 ст.

Сын: Вшивцев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович

Рождение ребёнка
12.01.1899 ст.

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович

Рождение ребёнка
05.03.1901 ст.

Сын: Вшивцев Василий Александрович

Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович

Рождение ребёнка
19.07.1903 ст.

Сын: Вшивцев Николай Александрович

Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович

Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.

Сын: Вшивцев Иван Александрович

Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович

Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.

Сын: Вшивцев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович

Рождение ребёнка
22.04.1910 ст.

Сын: Вшивцев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович

Рождение ребёнка
05.12.1911 ст.

Дочь: Вшивцева Варвара Александровна

Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович

Рождение ребёнка
30.11.1912 ст.

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович

Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.

Дочь: Вшивцева Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.10.1918 ст.
Похороны
03.10.1918 ст.
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