Вшивцева (Прозорова) Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти01.10.1918 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Прозоров Андрей Иванович
Мать: не указана
Дочь: Вшивцева Стефанида Александровна
Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович
Сын: Вшивцев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович
Сын: Вшивцев Василий Александрович
Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович
Сын: Вшивцев Николай Александрович
Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович
Сын: Вшивцев Иван Александрович
Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович
Сын: Вшивцев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович
Сын: Вшивцев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович
Дочь: Вшивцева Варвара Александровна
Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович
Дочь: Вшивцева Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Вшивцев Александр Максимович