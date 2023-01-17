Вшивцева (Потапова) Евфросинья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Чигиринская волость з. Красиковская
Бракосочетание
26.10.1914 ст.
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
11.05.1917 ст.
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Александрович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно