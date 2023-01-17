Вшивцева (Потапова) Евфросинья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Потапова) Евфросинья Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Чигиринская волость з. Красиковская
Бракосочетание
26.10.1914 ст.

Муж: Вшивцев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.

Сын: Вшивцев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
11.05.1917 ст.

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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