Никитенко (Щека) Миланья Оникиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо ?.12.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Щека Оникий Денисович
Мать: Щека Наталья Порфирьевна
Рождение ребёнка
12.10.1938
Рождение ребёнка
04.03.1940
Рождение ребёнка
04.03.1940
Рождение ребёнка
12.04.1948
Сын: Никитенко Илларион Николаевич
Отец ребёнка: Никитенко Николай Михайлович
Рождение ребёнка
15.11.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.12.1997