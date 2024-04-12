Никитенко Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко Николай Михайлович

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около 1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1913 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитенко Миланья Оникиевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитенко Миланья Оникиевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитенко Миланья Оникиевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.04.1948

Сын: Никитенко Илларион Николаевич

Мать ребёнка: Никитенко Миланья Оникиевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитенко Миланья Оникиевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитенко Миланья Оникиевна

Смерть
Около 1982
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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