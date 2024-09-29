Баскова Анна Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскова Анна Сидорова

Баскова Анна Сидорова

Место рождения

Черново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сидор

Мать: не указана

Черново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Баскова Устина Архипова

Отец ребёнка: Басков Архип Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.02.1861

Муж: Басков Архип Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1861

Сын: Басков Аким Архипов

Отец ребёнка: Басков Архип Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1864

Сын: Басков Панкратий Архипов

Отец ребёнка: Басков Архип Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.