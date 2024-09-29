Баскова Анна Сидорова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Баскова Устина Архипова
Отец ребёнка: Басков Архип Васильев
Бракосочетание
20.02.1861
Рождение ребёнка
02.09.1861
Сын: Басков Аким Архипов
Отец ребёнка: Басков Архип Васильев
Рождение ребёнка
02.07.1864
Отец ребёнка: Басков Архип Васильев
Смерть
Неизвестно