Басков Аким Архипов
Место рождения
Дата рождения02.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1861
Отец: Басков Архип Васильев
Мать: Баскова Анна Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1891
Дочь: Баскова Елена Акимова
Мать ребёнка: Баскова Агрофена Семенова
Рождение ребёнка
29.06.1894
Дочь: Баскова Анна Акимова
Мать ребёнка: Баскова Агрофена Семенова
Рождение ребёнка
25.04.1897
Дочь: Баскова Ирина Акимова
Мать ребёнка: Баскова Агрофена Семенова
Рождение ребёнка
10.05.1900
Дочь: Баскова Александра Акимова
Мать ребёнка: Баскова Агрофена Семенова
Рождение ребёнка
05.11.1905
Сын: Басков Михаил Акимов
Мать ребёнка: Баскова Агрофена Семенова
Смерть
Неизвестно