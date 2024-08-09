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Басков Аким Архипов

Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1861

Отец: Басков Архип Васильев

Мать: Баскова Анна Сидорова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскова Агрофена Семенова

Рождение ребёнка
22.05.1891

Дочь: Баскова Елена Акимова

Мать ребёнка: Баскова Агрофена Семенова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1894

Дочь: Баскова Анна Акимова

Мать ребёнка: Баскова Агрофена Семенова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1897

Дочь: Баскова Ирина Акимова

Мать ребёнка: Баскова Агрофена Семенова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.05.1900

Дочь: Баскова Александра Акимова

Мать ребёнка: Баскова Агрофена Семенова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1905

Сын: Басков Михаил Акимов

Мать ребёнка: Баскова Агрофена Семенова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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