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Меншутина (-) Надежда Степанова

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Некрасова Александра Никитична

Отец ребёнка: Меншутин Никита Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Меншутин Иван Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Меншутин Федор Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Меншутин Степан Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Меншутин Петр Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Меншутин Никита Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Никита Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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