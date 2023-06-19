Некрасова (Меншутина) Александра Никитична
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
11.07.1830
Муж: Некрасов Федор Б.
Рождение ребёнка
09.07.1832
Дочь: Некрасова Ольга Федорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.
Рождение ребёнка
09.09.1834
Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Надежда Федорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.
Рождение ребёнка
19.10.1852
Сын: Некрасов Александр Федорович
Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.
Рождение ребёнка
11.06.1855
Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно