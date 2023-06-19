Некрасова (Меншутина) Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Меншутина) Александра Никитична

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Меншутин Никита Никитич

Мать: Меншутина Надежда Степанова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.07.1830

Муж: Некрасов Федор Б.

Рождение ребёнка
09.07.1832

Дочь: Некрасова Ольга Федорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1834

Сын: Некрасов Иван Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Федор Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Надежда Федорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1852

Сын: Некрасов Александр Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1855

Сын: Некрасов Иван Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно