Меншутин Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Меншутина Марья Гаврилова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Меншутина Марья Гаврилова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Меншутин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Меншутина Марья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно