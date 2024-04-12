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Меншутин Иван Никитич

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Меншутин Никита Никитич

Мать: Меншутина Надежда Степанова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Меншутин Павел Иванович

Мать ребёнка: Меншутина Марья Гаврилова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Меншутин Никита Иванович

Мать ребёнка: Меншутина Марья Гаврилова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Меншутин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Меншутина Марья Гаврилова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Марья Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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