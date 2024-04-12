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Меншутина (-) Марья Гаврилова

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Меншутин Павел Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Меншутин Никита Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Меншутин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Иван Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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