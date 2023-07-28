Васильченко Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Васильченко Иван Несторович
Отец ребёнка: Васильченко Нестор Лукьянович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Васильченко Григорий Несторович
Отец ребёнка: Васильченко Нестор Лукьянович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Громоздина (Васильченко) Фекла Несторовна
Отец ребёнка: Васильченко Нестор Лукьянович
Смерть
Неизвестно