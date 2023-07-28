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Васильченко Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Нестор Лукьянович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Васильченко Иван Несторович

Отец ребёнка: Васильченко Нестор Лукьянович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Васильченко Григорий Несторович

Отец ребёнка: Васильченко Нестор Лукьянович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Громоздина (Васильченко) Фекла Несторовна

Отец ребёнка: Васильченко Нестор Лукьянович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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