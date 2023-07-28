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Васильченко Нестор Лукьянович

Место рождения

Российская Империя, Курская губерния, Рыльский уезд, слобода Бобрик

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Васильченко Лукьян Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Агриппина

Рождение ребёнка
1797

Сын: Васильченко Иван Несторович

Мать ребёнка: Васильченко Агриппина

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Васильченко Григорий Несторович

Мать ребёнка: Васильченко Агриппина

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Громоздина (Васильченко) Фекла Несторовна

Мать ребёнка: Васильченко Агриппина

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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