Васильченко Нестор Лукьянович
Место рожденияРоссийская Империя, Курская губерния, Рыльский уезд, слобода Бобрик
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Васильченко Лукьян Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильченко Агриппина
Рождение ребёнка
1797
Сын: Васильченко Иван Несторович
Мать ребёнка: Васильченко Агриппина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Васильченко Григорий Несторович
Мать ребёнка: Васильченко Агриппина
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Громоздина (Васильченко) Фекла Несторовна
Мать ребёнка: Васильченко Агриппина
Смерть
Неизвестно