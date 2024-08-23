Першин Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першин Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Вычислено 1850 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: Першин Илья Исидорович

Мать: Першина Агрипина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першина Мария ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: (Першина) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Першина Мария ?

Гарченцы, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
На момент переписи 1897 года указан возраст 9 месяцев.
Смерть
Неизвестно

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