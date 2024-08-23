Першин Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: Першин Илья Исидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Першина Мария ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: (Першина) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Першина Мария ?
Гарченцы, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
На момент переписи 1897 года указан возраст 9 месяцев.
Смерть
Неизвестно