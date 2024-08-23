Першина Агрипина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина Агрипина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Вычислено 1868 г.р.
Вычислено 1875 г.р.
Вычислено 1878 г.р.
Вычислено 1881 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Илья Исидорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1868

Сын: Першин Семен Ильич

Отец ребёнка: Першин Илья Исидорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Першин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Першин Илья Исидорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Першин Стефан Ильич

Отец ребёнка: Першин Илья Исидорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Дочь: (Першина) Феодосия Ильинична

Отец ребёнка: Першин Илья Исидорович

Смерть
Неизвестно

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