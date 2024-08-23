Першина Агрипина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1868
Сын: Першин Семен Ильич
Отец ребёнка: Першин Илья Исидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Сын: Першин Михаил Ильич
Отец ребёнка: Першин Илья Исидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Сын: Першин Стефан Ильич
Отец ребёнка: Першин Илья Исидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Дочь: (Першина) Феодосия Ильинична
Отец ребёнка: Першин Илья Исидорович
Смерть
Неизвестно