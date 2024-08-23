Першина Мария ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Першин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: (Першина) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Першин Михаил Ильич
Гарченцы, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
На момент переписи 1897 года указан возраст 9 месяцев.