Першина Мария ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина Мария ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: (Першина) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Першин Михаил Ильич

Гарченцы, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
На момент переписи 1897 года указан возраст 9 месяцев.

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