Панарин Кондратий Панферович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панарина Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
01.01.1833
Сын: Панарин Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: Панарина Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Панарин Ларион Кондратьевич
Мать ребёнка: Панарина Дарья Тихоновна
Смерть
Неизвестно