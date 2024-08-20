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Панарин Кондратий Панферович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Панарин Парфен (Панфер) Титович

Мать: Панарина Акулина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
01.01.1833

Сын: Панарин Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: Панарина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Панарин Ларион Кондратьевич

Мать ребёнка: Панарина Дарья Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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