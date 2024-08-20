Панарина Дарья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарина Дарья Тихоновна

Панарина Дарья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Кондратий Панферович

Рождение ребёнка
01.01.1833

Сын: Панарин Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Панарин Кондратий Панферович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Панарин Ларион Кондратьевич

Отец ребёнка: Панарин Кондратий Панферович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.