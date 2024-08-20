Панарина Дарья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1833
Сын: Панарин Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Панарин Кондратий Панферович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Панарин Ларион Кондратьевич
Отец ребёнка: Панарин Кондратий Панферович
Смерть
Неизвестно