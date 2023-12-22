Саливон Мина Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1835 ст.
Дата смерти09.01.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1835 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1865
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1865
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1868 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.01.1908 ст.