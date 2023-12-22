Саливон Мина Евдокимович 09.12.1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСаливон Мина Евдокимович

Саливон Мина Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1835 ст.

Дата смерти

09.01.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1810 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1868 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1835 ст.

Отец: Саливон Евдоким Михайлович

Мать: Саливон (Деречка) Зиновия Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1868 ст.

Сын: Саливон Захарий Минович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.01.1908 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.