Саливон (Деречка) Зиновия Иосифова 1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Саливон (Деречка) Зиновия Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

28.05.1842

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1835 г.р.
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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Деречка Есип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саливон Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
15.03.1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саливон Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
09.12.1835 ст.

Сын: Саливон Мина Евдокимович

Отец ребёнка: Саливон Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
26.07.1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саливон Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
05.02.1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саливон Евдоким Михайлович

Смерть
28.05.1842

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