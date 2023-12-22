Саливон (Деречка) Зиновия Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смерти28.05.1842
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Деречка Есип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
15.03.1833
Рождение ребёнка
09.12.1835 ст.
Отец ребёнка: Саливон Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
26.07.1838
Рождение ребёнка
05.02.1842
Смерть
28.05.1842