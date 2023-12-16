Саливон Захарий Минович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1868 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1868 ст.
Отец: Саливон Мина Евдокимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
22.01.1897 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.
Дочь: Мороховец (Саливон) Анна Захаровна
Мать ребёнка: Саливон (Ильющенкова) Агриппина Григориева
Рождение ребёнка
02.10.1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана