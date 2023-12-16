Саливон Захарий Минович 23.03.1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Саливон Захарий Минович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1898 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1868 ст.

Отец: Саливон Мина Евдокимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
22.01.1897 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.

Дочь: Мороховец (Саливон) Анна Захаровна

Мать ребёнка: Саливон (Ильющенкова) Агриппина Григориева

Рождение ребёнка
02.10.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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