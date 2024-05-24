Мороховец (Саливон) Анна Захаровна 02.02.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мороховец (Саливон) Анна Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1898 ст.

Дата смерти

?.01.1985

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1898 ст.

Отец: Саливон Захарий Минович

Мать: Саливон (Ильющенкова) Агриппина Григориева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.01.1985

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