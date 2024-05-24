Мороховец (Саливон) Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1898 ст.
Дата смерти?.01.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1898 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
?.01.1985