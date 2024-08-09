Иван Старший Николаев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Николай Семенов
Мать: Феврония Никифорова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1822
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Праскева Федорова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Праскева Федорова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1837
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Праскева Федорова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1841
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Праскева Федорова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тихон Иванов
Мать ребёнка: Праскева Федорова
д.Копылово
Смерть
Неизвестно