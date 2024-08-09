Праскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Старший Николаев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Старший Николаев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1837

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Старший Николаев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1841

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Старший Николаев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тихон Иванов

Отец ребёнка: Иван Старший Николаев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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