Праскева Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Старший Николаев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Старший Николаев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1837
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Старший Николаев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1841
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Старший Николаев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тихон Иванов
Отец ребёнка: Иван Старший Николаев
д.Копылово
Смерть
Неизвестно