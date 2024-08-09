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Андрей Иванов

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Иван Старший Николаев

Мать: Праскева Федорова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Романова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Романова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Фекла Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Романова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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