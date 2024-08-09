Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Иван Старший Николаев
Мать: Праскева Федорова
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Романова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Романова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Фекла Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Романова
д.Копылово
Смерть
Неизвестно