Евдокия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Алексей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Фекла Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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