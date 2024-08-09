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Феврония Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара Николаева

Отец ребёнка: Николай Семенов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марина Николаева

Отец ребёнка: Николай Семенов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Старший Николаев

Отец ребёнка: Николай Семенов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Младший Николаев

Отец ребёнка: Николай Семенов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Авдотья Николаева

Отец ребёнка: Николай Семенов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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