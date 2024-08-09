Феврония Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Николаева
Отец ребёнка: Николай Семенов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марина Николаева
Отец ребёнка: Николай Семенов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Николай Семенов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Николай Семенов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Авдотья Николаева
Отец ребёнка: Николай Семенов
д.Копылово
Смерть
Неизвестно