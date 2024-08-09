Иван Младший Николаев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Николай Семенов
Мать: Феврония Никифорова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Мария Алексеева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Мария Алексеева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Мария Алексеева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1842
Сын: Толкуев Яков Иванов
Мать ребёнка: Мария Алексеева
д.Копылово
Смерть
Неизвестно