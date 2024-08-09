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Иван Младший Николаев

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Николай Семенов

Мать: Феврония Никифорова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1842

Сын: Толкуев Яков Иванов

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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