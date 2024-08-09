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Толкуев Яков Иванов

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Иван Младший Николаев

Мать: Мария Алексеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкуева Мария Мефодиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толкуева) Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толкуева) Васса Яковлева

Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова (Толкуева) Евдокия Анна

Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толкуев Иван Яковлев

Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1862

Сын: Толкуев Федор Яковлев

Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Толкуева) Анна Яковлева

Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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