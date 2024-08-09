Толкуев Яков Иванов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Иван Младший Николаев
Мать: Мария Алексеева
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкуева Мария Мефодиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толкуева) Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толкуева) Васса Яковлева
Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова (Толкуева) Евдокия Анна
Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толкуев Иван Яковлев
Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Толкуева) Анна Яковлева
Мать ребёнка: Толкуева Мария Мефодиева
д.Копылово
Смерть
Неизвестно