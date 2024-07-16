Бугай (Филоненко) Татьяна Ефимовна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бугай (Филоненко) Татьяна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Филоненко Ефим

Мать: Филоненко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бугай Самсон Ефимович

Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1843 ст.

Дочь: Бугай Хиония Ефимовна

Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Педь (Бугай) Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бугай Акулина Ефимовна

Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бугай Трифон Ефимович

Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бугай Роман Ефимович

Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шалудько (Бугай) Афанасия Ефимовна

Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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