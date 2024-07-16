Бугай (Филоненко) Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Филоненко Ефим
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович
Рождение ребёнка
15.04.1843 ст.
Дочь: Бугай Хиония Ефимовна
Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Педь (Бугай) Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бугай Акулина Ефимовна
Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бугай Роман Ефимович
Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шалудько (Бугай) Афанасия Ефимовна
Отец ребёнка: Бугай Ефим Архипович
Смерть
После 1858