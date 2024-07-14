Филоненко Ефим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филоненко Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филоненко Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Филоненко Анна Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Бугай (Филоненко) Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Филоненко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филоненко Архип Ефимович

Мать ребёнка: Филоненко Анна Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Филоненко Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: Филоненко Анна Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область

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