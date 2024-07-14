Филоненко Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филоненко Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Филоненко Ефим
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Бугай (Филоненко) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Филоненко Ефим
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Филоненко Ефим
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Филоненко Ефим
Смерть
После 1858