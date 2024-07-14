Филоненко Анна Васильевна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филоненко Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филоненко Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Филоненко Ефим

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Бугай (Филоненко) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Филоненко Ефим

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филоненко Архип Ефимович

Отец ребёнка: Филоненко Ефим

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Филоненко Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Филоненко Ефим

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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