Приваловъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приваловъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Приваловъ Иванъ

Мать ребёнка: Привалова Прасковья Дмитриева

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Дубанова Анастасия

Мать ребёнка: Привалова Прасковья Дмитриева

Рождение ребёнка
1897

Сын: Приваловъ Акимъ

Мать ребёнка: Привалова Прасковья Дмитриева

х. Никольский, Хайбуллинский р-н БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привалова Прасковья Дмитриева

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