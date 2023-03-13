Приваловъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Приваловъ Иванъ
Мать ребёнка: Привалова Прасковья Дмитриева
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Дубанова Анастасия
Мать ребёнка: Привалова Прасковья Дмитриева
Рождение ребёнка
1897
Сын: Приваловъ Акимъ
Мать ребёнка: Привалова Прасковья Дмитриева
х. Никольский, Хайбуллинский р-н БАССР
Бракосочетание
Неизвестно