Привалова (Мордовина) Прасковья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Мордовина) Прасковья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Приваловъ Иванъ

Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Дубанова Анастасия

Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ

Рождение ребёнка
1897

Сын: Приваловъ Акимъ

Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ

х. Никольский, Хайбуллинский р-н БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приваловъ Семенъ

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