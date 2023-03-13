Привалова (Мордовина) Прасковья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Приваловъ Иванъ
Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Дубанова Анастасия
Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1897
Сын: Приваловъ Акимъ
Отец ребёнка: Приваловъ Семенъ
х. Никольский, Хайбуллинский р-н БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Приваловъ Семенъ