Приваловъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приваловъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: Приваловъ Семенъ

Мать: Привалова Прасковья Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1986
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