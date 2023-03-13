Приваловъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Приваловъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1986