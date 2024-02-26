Казьмин Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казьмин Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1880

Дата смерти

05.07.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1880

Отец: Казьмин Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.04.1909

Дочь: Sourdis Елена Николаевна

Мать ребёнка: Казьмина Инна Алексеевна

Vladivostok, Russia
Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Полянская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Казьмина Инна Алексеевна

Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казьмин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Казьмина Инна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кира Николаевна

Мать ребёнка: Казьмина Инна Алексеевна

Смерть
05.07.1965
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