Казьмин Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1880
Дата смерти05.07.1965
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1880
Отец: Казьмин Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.04.1909
Дочь: Sourdis Елена Николаевна
Мать ребёнка: Казьмина Инна Алексеевна
Vladivostok, Russia
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Полянская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Казьмина Инна Алексеевна
Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казьмин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Казьмина Инна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кира Николаевна
Мать ребёнка: Казьмина Инна Алексеевна
Смерть
05.07.1965