Полянская (Казьмина) Наталья Николаевна
Место рожденияВладивосток
Дата рождения10.04.1911
Дата смерти29.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1911
Владивосток
Рождение ребёнка
14.10.1938
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Полянский Николай Петрович
Neuilly-Sur-Seine, Hauts-De-Seine, Île-De-France, France
Рождение ребёнка
15.10.1942
Сын: Полянский Петр Николаевич
Отец ребёнка: Полянский Николай Петрович
Anthony
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1985