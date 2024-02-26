Полянская (Казьмина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Казьмина) Наталья Николаевна

Место рождения

Владивосток

Дата рождения

10.04.1911

Дата смерти

29.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1911

Отец: Казьмин Николай Андреевич

Мать: Казьмина Инна Алексеевна

Владивосток
Рождение ребёнка
14.10.1938

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Полянский Николай Петрович

Neuilly-Sur-Seine, Hauts-De-Seine, Île-De-France, France
Рождение ребёнка
15.10.1942

Сын: Полянский Петр Николаевич

Отец ребёнка: Полянский Николай Петрович

Anthony
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Николай Петрович

Смерть
29.04.1985
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