Казьмина (Шестакова) Инна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казьмина (Шестакова) Инна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1890

Дата смерти

22.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1890

Отец: Шестаков Алексей

Мать: Шестакова Екатерина

Рождение ребёнка
15.04.1909

Дочь: Sourdis Елена Николаевна

Отец ребёнка: Казьмин Николай Андреевич

Vladivostok, Russia
Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Полянская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Казьмин Николай Андреевич

Владивосток
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поплавский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казьмин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Казьмин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кира Николаевна

Отец ребёнка: Казьмин Николай Андреевич

Смерть
22.10.1946
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