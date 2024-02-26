Казьмина (Шестакова) Инна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1890
Дата смерти22.10.1946
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1890
Отец: Шестаков Алексей
Мать: Шестакова Екатерина
Рождение ребёнка
15.04.1909
Дочь: Sourdis Елена Николаевна
Отец ребёнка: Казьмин Николай Андреевич
Vladivostok, Russia
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Полянская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Казьмин Николай Андреевич
Владивосток
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поплавский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казьмин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Казьмин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кира Николаевна
Отец ребёнка: Казьмин Николай Андреевич
Смерть
22.10.1946