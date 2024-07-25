Салтыкова-Головкина (Головкина) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова-Головкина (Головкина) Наталья Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1887

Дата смерти

06.04.1860

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.04.1801

Муж: Салтыков Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.01.1802

Дочь: Голицына Елена Александровна

Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.03.1803

Дочь: Долгорукова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.01.1806

Дочь: Потоцкая Мария Александровна

Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.09.1806

Дочь: Шувалова Софья Александровна

Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.09.1810

Сын: Салтыков-Головкин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.1825

Сын: Салтыков-Головкин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич

Смерть
06.04.1860
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
17.08.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

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