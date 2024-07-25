Салтыкова-Головкина (Головкина) Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1887
Дата смерти06.04.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.04.1801
Рождение ребёнка
28.01.1802
Дочь: Голицына Елена Александровна
Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
15.03.1803
Дочь: Долгорукова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
23.01.1806
Дочь: Потоцкая Мария Александровна
Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1806
Дочь: Шувалова Софья Александровна
Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
14.09.1810
Сын: Салтыков-Головкин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1825
Сын: Салтыков-Головкин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Салтыков Александр Николаевич
Смерть
06.04.1860
Рождение
17.08.1887
Отец: не указан
Мать: не указана