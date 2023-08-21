Губский Кондрат Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Губский Симеон (Семён) Романович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1902
Сын: Губский Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барышникова Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Кондрат Кондратьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно