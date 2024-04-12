Губский Симеон (Семён) Романович
Место рождения
Дата рождения29.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1861
Отец: Губский Роман Иванович
Николаевская ц., Россия Екатеринославская губ.,Александроский уезд, Николаевская волость, с.Апостольское. 38/16 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Здесь указано, что мать Устиния Филипповна, а н... Показать все
Крещение
30.01.1861
Николаевская ц., Россия Екатеринославская губ.,Александроский уезд, Николаевская волость, с.Апостольское. Свидетель Мария Никифоровна Губская. Запись 38/16 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Зде... Показать все
Рождение ребёнка
1880
Сын: Губский Георгий Семёнович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Губский Кондрат Семенович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
29.08.1894
Мать ребёнка: ?
с.Апостоловка Днепропетровской обл.или х.Валуево Советинского с/совета Советинского р-на Таганрогского округа
Так же есть документы (справки), где указано, что место его рождения х.Валуево Советинского района Таганрогского округа Северо-Кавказского края. так же указывается с. Валуевское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Александр Семёнович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Николай Семёнович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно