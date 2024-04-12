Губский Симеон (Семён) Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губский Симеон (Семён) Романович

Место рождения

Апостолово, Дніпропетровська область

Дата рождения

29.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1861

Отец: Губский Роман Иванович

Мать: Губская Устиния Дмитриевна

Апостолово, Дніпропетровська область
Николаевская ц., Россия Екатеринославская губ.,Александроский уезд, Николаевская волость, с.Апостольское. 38/16 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Здесь указано, что мать Устиния Филипповна, а н... Показать все
Крещение
30.01.1861
Апостолово, Дніпропетровська область
Николаевская ц., Россия Екатеринославская губ.,Александроский уезд, Николаевская волость, с.Апостольское. Свидетель Мария Никифоровна Губская. Запись 38/16 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Зде... Показать все
Рождение ребёнка
1880

Сын: Губский Георгий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Апостолово, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Губский Кондрат Семенович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1886

Сын: Губский Илья Семёнович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1888

Сын: Губский Иван Семёнович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Губский Иван Семёнович

Мать ребёнка: ?

с.Апостоловка Днепропетровской обл.или х.Валуево Советинского с/совета Советинского р-на Таганрогского округа
Так же есть документы (справки), где указано, что место его рождения х.Валуево Советинского района Таганрогского округа Северо-Кавказского края. так же указывается с. Валуевское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Иосиф Семёнович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Александр Семёнович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Николай Семёнович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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