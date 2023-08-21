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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Губский Семён Романович
Рождение ребёнка
29.08.1894
Отец ребёнка: Губский Семён Романович
с.Апостоловка Днепропетровской обл.или х.Валуево Советинского с/совета Советинского р-на Таганрогского округа
Так же есть документы (справки), где указано, что место его рождения х.Валуево Советинского района Таганрогского округа Северо-Кавказского края. так же указывается с. Валуевское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губский Семён Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Александр Семёнович
Отец ребёнка: Губский Семён Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Николай Семёнович
Отец ребёнка: Губский Семён Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губский Семён Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Кондрат Семенович
Отец ребёнка: Губский Семён Романович