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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Губский Илья Семёнович

Отец ребёнка: Губский Семён Романович

Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Губский Иван Семёнович

Отец ребёнка: Губский Семён Романович

с.Апостоловка Днепропетровской обл.или х.Валуево Советинского с/совета Советинского р-на Таганрогского округа
Так же есть документы (справки), где указано, что место его рождения х.Валуево Советинского района Таганрогского округа Северо-Кавказского края. так же указывается с. Валуевское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Иосиф Семёнович

Отец ребёнка: Губский Семён Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Александр Семёнович

Отец ребёнка: Губский Семён Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Николай Семёнович

Отец ребёнка: Губский Семён Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Иван Семёнович

Отец ребёнка: Губский Семён Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Кондрат Семенович

Отец ребёнка: Губский Семён Романович