Гаврилов Гавриил Ануфриевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Гаврилов Ануфрий Семенович
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.05.1852 ст.
Дочь: Мещанова Федосья Гавриловна
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ащева Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гаврилов Никифор Гаврилович
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно