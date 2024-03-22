Гаврилов Гавриил Ануфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Гавриил Ануфриевич

Место рождения

Бабино, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Гаврилов Ануфрий Семенович

Мать: не указана

Бабино, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
1840

Жена: Гаврилова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Гаврилов Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Григорьевна

Бабино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1852 ст.

Дочь: Мещанова Федосья Гавриловна

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Григорьевна

Бабино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ащева Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Григорьевна

Бабино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Гаврилов Никифор Гаврилович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Григорьевна

Бабино, Удомельский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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