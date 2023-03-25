Гаврилова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Гаврилов Гавриил Ануфриевич
Рождение ребёнка
23.05.1852 ст.
Дочь: Мещанова Федосья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврилов Гавриил Ануфриевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ащева Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврилов Гавриил Ануфриевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гаврилов Никифор Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврилов Гавриил Ануфриевич
Смерть
Неизвестно