Гаврилова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1840

Муж: Гаврилов Гавриил Ануфриевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Гаврилов Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврилов Гавриил Ануфриевич

Бабино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1852 ст.

Дочь: Мещанова Федосья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврилов Гавриил Ануфриевич

Бабино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ащева Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврилов Гавриил Ануфриевич

Бабино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Гаврилов Никифор Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврилов Гавриил Ануфриевич

Бабино, Удомельский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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