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Гаврилов Никифор Гаврилович

Место рождения

Бабино, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Около 1833

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Около 1833
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение
1862

Отец: Гаврилов Гавриил Ануфриевич

Мать: Гаврилова Евдокия Григорьевна

Бабино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Гаврилов Александр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бабино, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
1896

Жена: Гаврилова Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Голубева Ольга Никифоровна

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гаврилов Павел Никифорович

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1902

Сын: Гаврилов Петр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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