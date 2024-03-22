Гаврилов Никифор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиОколо 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Около 1833
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1892
Сын: Гаврилов Александр Никифорович
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Голубева Ольга Никифоровна
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гаврилов Павел Никифорович
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Гаврилов Петр Никифорович