Голицына (Строганова) Аглаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Строганова) Аглаида Павловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.12.1799

Дата смерти

12.02.1882

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1799

Отец: Строганов Павел Александрович

Мать: Строганова Софья Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Голицына Софья Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Бракосочетание
21.01.1821

Муж: Голицын Василий Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.1822

Сын: Голицын Павел Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.10.1824

Сын: Голицын Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.01.1828

Сын: Голицын Александр Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.08.1830

Сын: Голицын Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.09.1834

Сын: Голицын Эммануил Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.02.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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