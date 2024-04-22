Голицына (Строганова) Аглаида Павловна
Место рождения
Дата рождения31.12.1799
Дата смерти12.02.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1799
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Голицына Софья Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Бракосочетание
21.01.1821
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.1822
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
29.10.1824
Сын: Голицын Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
28.01.1828
Сын: Голицын Александр Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
08.08.1830
Сын: Голицын Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.09.1834
Сын: Голицын Эммануил Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Смерть
12.02.1882