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Голицын Василий Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.08.1794

Дата смерти

07.10.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Голицына Софья Васильевна

Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна

Бракосочетание
21.01.1821

Жена: Голицына Аглаида Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.1822

Сын: Голицын Павел Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.10.1824

Сын: Голицын Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.01.1828

Сын: Голицын Александр Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.08.1830

Сын: Голицын Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.09.1834

Сын: Голицын Эммануил Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.10.1836
похороны: село Марьино, Новгородский уезд
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