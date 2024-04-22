Голицын Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1794
Дата смерти07.10.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1794
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Голицына Софья Васильевна
Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна
Бракосочетание
21.01.1821
Рождение ребёнка
25.01.1822
Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна
Рождение ребёнка
29.10.1824
Сын: Голицын Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна
Рождение ребёнка
28.01.1828
Сын: Голицын Александр Васильевич
Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна
Рождение ребёнка
08.08.1830
Сын: Голицын Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна
Рождение ребёнка
18.09.1834
Сын: Голицын Эммануил Васильевич
Мать ребёнка: Голицына Аглаида Павловна
Смерть
07.10.1836
похороны: село Марьино, Новгородский уезд