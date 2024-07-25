Плодистый Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистый Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Плодистый Стефан ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1772

Сын: Плодистый Дионисий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефимия Корниловна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Феодора

Мать ребёнка: Ефимия Корниловна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ефимия Корниловна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Ефимия Корниловна

Рождение ребёнка
29.11.1782

Сын: Плодистый Иаков Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефимия Корниловна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Ефимия Корниловна

Смерть
Неизвестно

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