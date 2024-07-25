Плодистый Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Плодистый Стефан ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1772
Сын: Плодистый Дионисий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ефимия Корниловна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Феодора
Мать ребёнка: Ефимия Корниловна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ефимия Корниловна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Ефимия Корниловна
Рождение ребёнка
29.11.1782
Сын: Плодистый Иаков Дмитриевич
Мать ребёнка: Ефимия Корниловна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Ефимия Корниловна
Смерть
Неизвестно